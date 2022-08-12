Как сохранить прохладу в доме?

Как должен быть устроен дом, чтобы лучше всего защитить своих обитателей от летнего зноя? Над решением этого вопроса работает сотрудница Делфтского технического университета (Нидерланды) Вилли Спаньер. По ее словам чрезвычайно важную роль играет цвет дома, в частности зеленый:

«Да, стены покрыты мхом, зеленью. На фасадах должно быть как можно больше зелени. Она содержит воду, которая испаряется и делает стены прохладнее. Жара в дом не проникает и нас не беспокоит».

Не менее эффективен белый цвет, характерный для домов в южных странах. Вилли объясняет почему:

«Он отражает свет и тепло. Почему бы и нет. Мы привыкли строить теплые и темные дома. Но теперь при такой солнечной погоде и таком жарком лете белы цвет гораздо лучше подходит. Мы всегда занимались сохранением тепла в наших домах, а не прохлады. Мы все должны менять привычки, а значит нам нужно учиться. Мы также должны обсуждать всё это, мы всё должны перепробовать. Таким образом мы узнаем, что нам лучше подходит».