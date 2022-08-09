ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа во Флориде

Обыск у Дональда Трампа: агенты ФБР наведались в резиденцию бывшего президента США во Флориде. Как пишет газета The New York Times, Федеральное бюро расследований искало в Мар-а-Лаго секретные документы, которые Дональд Трамп мог забрать с собой из Белого дома. По данным издания, национальный архив "в течение многих месяцев" просил вернуть 15 коробок с бумагами и в итоге обратился за помощью в ФБР.

Во время обыска Дональда Трампа не было во Флориде, но он прокомментировал новость в Twitter cвоих соратников.

"Для нашей нации настали темные времена, поскольку мой красивый дом в резиденции Мар-а-Лаго в Пальм-Бич (штат Флорида) в настоящий момент осажден большой группой сотрудников ФБР, которые проводят в нем обыск", — написал он.

По словам Дональда Трампа, никто не оповещал его об обыске. Он обвинил ФБР в нарушении процедур, а "радикально-левых демократов" — в использовании правоохранительной системы в качестве оружия.