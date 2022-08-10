Защитник британского футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамен Менди не признал себя виновным по еще одному – 8-му по счету – обвинению в изнасиловании.

Всего 28-летнего футболиста обвиняют в 10 преступлениях на сексуальной почве: восьми изнасилованиях, одном случае сексуального насилия и попытке изнасилования.

Менди не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

Ожидается, что судебный процесс начнется в понедельник, 15 августа, и продлится не менее трех месяцев.

Преступления против семи женщин, предположительно, были совершены в доме Менди в период с октября 2018 года по август 2021 года.

После предъявления обвинений "Манчестер Сити" временно отстранил футболиста от тренировок.

Менди сыграл за "МанСити" 50 матчей в английской премьер-лиге с момента перехода в клуб из "Монако" в 2017 году. В 2018 году он выиграл со сборной Франции чемпионат мира, который проходил в России.