ЕС упрекает США в дискриминации на рынке электромобилей

Евросоюз возмущен предоставлением американским водителям налоговой льготы на покупку электромобилей.

Сенат США одобрил законопроект о чистой энергии и климате, который включает налоговую льготу в размере 7500 долларов, при покупке электромобиля, собранного в США с аккумулятором американского производства.

В Брюсселе считают это решение дискриминационным по отношению к иностранным производителям.