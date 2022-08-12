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мир

ЕС упрекает США в дискриминации на рынке электромобилей

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 Euronews
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Автомобиль Tesla на зарядке
Автомобиль Tesla на зарядке   -   Авторское право  David Zalubowski/ The Associated Press

Евросоюз возмущен предоставлением американским водителям налоговой льготы на покупку электромобилей.

Сенат США одобрил законопроект о чистой энергии и климате, который включает налоговую льготу в размере 7500 долларов, при покупке электромобиля, собранного в США с аккумулятором американского производства.

В Брюсселе считают это решение дискриминационным по отношению к иностранным производителям.