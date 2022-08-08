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мир

Polarnet доставил в порт назначения зерно из Украины

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Архив
Архив   -   Авторское право  Diritti d'autore TURKISH DEFENCE MINISTRY/AFP or licensors

Сухогруз Razoni, покинувший Украину первого августа, не прибыл в пункт назначения в Ливане. Покупатель отказался от украинского зерна из-за задержки в доставке. На борту "Рацони" - 26 тысяч тонн кукурузы Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил на своей странице в Facebook:

"Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Мы ждем завершения переговорного процесса в бизнес- плоскости. За этим судном еще 20 готовы выйти из Одессы. Украина предпринимает все попытки, чтобы спасти страны Ближнего Востока и Африки от продовольственного кризиса. Вместе с тем каждую неделю из портов Рени и Измаила отправляются в Ливан суда с неворованным украинским зерном. Украина поддерживает Ливан".

Ранее в порту близ Стамбула пришвартовалось судно Polarnet с 12 тысячами тонн кукурузы на борту. Polarnet отправилось из Черноморска пятого августа.

Ахмет Юсел Алибейлер, капитан Polarnet: "Три судна получили от Совместного координационного центра заранее определенный маршрут, широту, долготу и позиции. До прибытия в Стамбул было 17 этапов, ближний, средний и дальний. Это были, конечно, опасные районы, коридоры, которые были расчищены, разминированы".

Москва, Киев и Анкара договорились о беспрепятственном вывозе зерна из портов Украины 22 июля. Восьмого августа президент Турции Эрдоган заявил, что реализация стамбульских соглашений по созданию зернового коридора и вывозу сельхозпродукции с Украины продолжается без серьезных проблем.