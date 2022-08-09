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мир

Лесные массивы Старого Света объяты пламенем

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 Euronews
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Лесные пожары во Франции
Лесные пожары во Франции   -   Авторское право  AFP TV

В португальском природном парке Серра-да-Эштрела более 600 пожарных продолжают бороться с огнем. По данным Национального управления гражданской защиты страны, это единственный действующий крупный очаг возгорания в материковой части Португалии.

Пожар, вспыхнувший в субботу вечером, уничтожил сотни гектаров угодий. 

Мигель Тишейра, Национальное управление гражданской защиты: "Мы всегда прибегаем к рекомендуемой стратегии. Мы используем тяжелую технику, гусеничные машины, саперные материалы, транспортные средства. Мы будем работать со всем, что у нас есть, для разрешения этой ситуации".

Испанские пожарные и военные аварийно-спасательные подразделения пытаются предотвратить возгорания в Санта-Крус-дель-Валье, в лесистой местности провинции Авила. В этом районе огонь уже сжег не менее тысячи гектаров леса.

На юге Франции из-за пожаров между Лозером и Авероном эвакуированы более трех тысяч человек. Среди них отдыхающие, проживавшие в кемпингах. Огненной стихии противостоят 600 пожарных.

В июле во Франции был установлен антирекорд по размеру выгоревшей площади.Такие данные приводит Европейская система информации о лесных пожарах. Статистика ведется с 2006-го года.

Пламенем объяты и леса Западной Сибири, куда МЧС России направило дополнительные самолеты для тушения огня. Министерство заявило, что круглосуточно отслеживает ситуацию с помощью спутниковых изображений и воздушного патрулирования. В борьбе с огнем задействованы более 1500 человек.