"Зомби-пожары" на юго-западе Франции

Более 10 тысяч человек эвакуированы из-за стремительно распространяющегося пожара в департаменте Жиронда на юго-западе Франции.

По последним данным, огнем уничтожено более 6000 га леса.

Власти полагают, что виной столь обширного разрастания пламени стали так называемые "зомби-пожары" — которые были потушены ранее, но продолжили тлеть в торфяной почве, и снова вспыхнули.

Вполне вероятно, что пожар распространился под землей, а затем снова воспламенился на еще нетронутых зеленых участках. И в этот момент, в том числе из-за сухой растительности и чрезвычайно низкой влажности, огонь очень быстро вырвался наружу и снова распространился по хвойному лесу пожарный

В Жиронде с огнем борются около тысячи пожарных. Всего по стране зарегистрировано 8 крупных возгораний. Власти призвали к мобилизации все х пожарных-добровольцев.

Изнуряющие жаркие температуры, охватившие Европу, и сопутствующее отсутствие дождей влияют на крупные реки — власти Германии предупреждают, что уровень воды в Рейне может достичь критического минимума уже в ближайшие дни. Это значительно затруднит перевозку грузов, включая уголь и бензин.

Метеослужба Великобритании объявила желтый, потенциально опасный для здоровья человека, уровень погодной опасности из-за жары, которая затронет значительную часть юга Англии, а также восток Уэльса.

Из-за аномально высоких температур впервые в истории пересох исток Темзы в графстве Глостершир. Как оказалось, он сместился на восемь километров ниже по течению.

Специалисты предупреждают, что на фоне изменяющегося климата подобные явления станут не редкостью в будущем.