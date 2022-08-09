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мир

Евросоюз подготовил окончательный текст "ядерной сделки" с Ираном

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 Euronews
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Переговоры в Вене продолжались четыре дня
Переговоры в Вене продолжались четыре дня   -   Авторское право  Vahid Salemi/AP Photo

После четырех дней непрямых переговоров Вашингтона и Тегерана в Вене Евросоюз подготовил окончательный текст соглашения по "ядерной сделке" с Ираном.

Речь идет о документе, возобновляющем договоренности 2015-го года: тогда Иран ограничил ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако после выхода США из сделки и введения новых ограничений во времена президентства Дональда Трампа, Тегеран вернулся к испытаниям.