Евросоюз подготовил окончательный текст "ядерной сделки" с Ираном

После четырех дней непрямых переговоров Вашингтона и Тегерана в Вене Евросоюз подготовил окончательный текст соглашения по "ядерной сделке" с Ираном.

Речь идет о документе, возобновляющем договоренности 2015-го года: тогда Иран ограничил ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако после выхода США из сделки и введения новых ограничений во времена президентства Дональда Трампа, Тегеран вернулся к испытаниям.