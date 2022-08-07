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Израиль

«Исламский джихад» согласился на перемирие

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 Euronews  и ТАСС
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Израильский ракетный удар по Газе.
Израильский ракетный удар по Газе.   -   Авторское право  AP Photo

Израильская военная операция в Газе достигла своих целей и смысла продолжать ее нет. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны. Ранее в воскресенье с предложением о прекращении огня к Израилю обратился Египет.

«Исламский джихад» согласился на перемирие, но поданным арабских СМИ, в обмен на обещание египетского посредника добиться от Израиля освобождения двух пленных бойцов.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе считает, что Совет Безопасности ООН, который соберется 8 августа, должен поддержать Палестину:

«От Совета Безопасности ООН требуется принять серьезное и выполнимое решение по предоставлению защиты палестинскому народу. Мы добиваемся от этого института не только осуждения. Мы говорим: хватит двойных стандартов, политики двойных стандартов по вопросам прав человека, международных кризисов и конфликтов».

Израильская военная операция в секторе Газа началась в пятницу. По данным медицинских источников в Газе, в результате израильских ударов погиб 41 и получили ранения 311 человека. Официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Шпильман настаивает, что его целью были только боевики экстремистской группировки «Исламский джихад»:

«600 ракет было выпущено "Исламским Джихадом" без разбора по израильским гражданам, как по южным населенным пунктам, так по всему Израилю. После этого силы обороны Израиля наносили удары не по людям в Газе, а по террористам "Исламского Джихада", которые постоянно нацеливают свои ракеты на мирных жителей Израиля».

В результате израильских ракетных ударов были убиты командир северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады движения Халед Мансур. Поводом для эскалации насилия послужило задержание израильскими властями на Западном берегу реки Иордан в самом начале месяца 22-ух подозреваемых в терроризме палестинцев. В том числе одного из лидеров группировки «Исламский джихад» Бассама ас-Саади.