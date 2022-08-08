Энтони Блинкен начал турне по Африке

Энтони Блинкен находится в Йоханнесбурге, который стал первым пунктом его начавшегося турне по трём странам Африки. Визит госсекретаря США рассматривается как часть борьбы между Россией и западными державами за поддержку африканских стран в войне в Украине.

В воскресенье Блинкен посетил мемориал Гектора Питерсона в городке Соуэто, возведённый в память о студенте, убитом в 1976 году во время протеста против апартеида - режима расового угнетения в Южной Африке, конец которому был положен лишь в 1994 году.

В прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил четыре африканские страны, пытаясь заручиться поддержкой войны президента Путина.

Южная Африка — одна из многих африканских стран, которые придерживаются нейтральной позиции в отношении вторжения Москвы в Украину и публично не критикуют Россию. На этой неделе Блинкен посетит также Конго и Руанду.