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США

Блинкен намерен обсудить обмен заключенными с Лавровым

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен   -   Авторское право  Andrew Harnik/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — впервые с 24 февраля с.г. Главная тема разговора - возвращение на родину заключенных граждан США и России, осужденных в обеих странах. По словам Блинкена, предложение об этом было направлено в Москву в июне.

Мы положили на стол переговоров важное предложение, чтобы облегчить их освобождение. Наши правительства неоднократно общались напрямую по этому поводу. Я воспользуюсь разговором для того, чтобы лично продолжить это и рассчитываю приблизить нас к решению.
Энтони Блинкен
государственный секретарь США

Американское правительство добивается освобождения граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Первый осужден в России за шпионаж, а вторая задержана по обвинению в контрабанде наркотиков, но приговор по ее делу еще не вынесен.

Ожидается, что в обмен на Уилана и Грайнер Вашингтон отпустит на родину гражданина России Виктора Бута, осужденного в США на 25-летнее заключние по обвинению в незаконной торговле оружием. Адвокат Виктора Бута пока не смог подтвердить его скорое освобождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков также отказался комментировать ход переговоров об освобождении заключенных.

27 апреля с.г. произошел обмен осужденного в США гражданина России Константина Ярошенко на осужденного в России гражданина США Тревора Рида.

Во всех случаях обе страны заявляют о необоснованности приговоров, вынесенных своим гражданам.