Блинкен заявил о полной поддержке США заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО оказался более сложным, чем ожидалось. Камнем преткновения стала позиция Турции. Она требует письменных гарантий того, что эти две страны, отказываются от поддержки курдских группировок. Речь, в частности, идет о Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. Администрация США ожидает, что подвижки по вопросу изучения заявок Стокгольма и Хельсинки произойдут в ближайшее время. На совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии госсекретарь США заявил:

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Финляндия и Швеция напрямую работают с Турцией над решением проблем, которые вызывают озабоченность Анкары. Мы также напрямую взаимодействуем с Турцией. Я встречался с министром иностранных дел Турции в Нью-Йорке неделю назад и наши контакты продолжаются. Я не хочу как-то характеризовать эти переговоры, но скажу, что в НАТО существует мощный консенсус по поводу приема Финляндии и Швеции. Я по-прежнему уверен, что мы быстро завершим этот процесс и, что дела с обеими странами будут продвигаться вперед".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на достижение соглашения по членству в альянсе Финляндии и Швеции до саммита НАТО в Мадриде. Он пройдет в июне текущего года. Финляндия и Швеция могут принять в нем участие в качестве гостей.