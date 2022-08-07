Пожары и наводнения в России

В России по данным на воскресенье зафиксировано 129 лесных пожаров на общей площади почти 180 тысяч га. Особый противопожарный режим действует в 59 субъектах федерации. Самая тяжёлая обстановка по-прежнему в Ханты-мансийском автономном округе, там более 60 пожаров, охвативших площадь более 80 тысяч га. Дым из региона дошёл до Тюмени и Тобольска в сотнях км к югу. Пока, по данным властей, пламя не угрожает населённым пунктам, однако в ряде случаев огонь подходит близко к крупным автотрассам.

В то же самое время на Дальнем Востоке, в Амурской области, борются с последствиями наводнения. Эвакуированы жители одного из сёл, где вода залила боле 70 участков. В Тынде спасатели восстановили дорожное сообщение с двумя районами, которые накануне оказались изолированы из-за того, что наводнение разрушило два моста. Но ещё несколько посёлков по-прежнему остаются отрезанными от дорог.