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Китай

В Китае сгорел 900-летний мост

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Мост Ваньань в огне
Мост Ваньань в огне   -   Авторское право  CCTV via AP

Самый длинный в Китае деревянный мост Ваньань, построенный более 900 лет назад, полностью обрушился в результате пожара. Это древнее сооружение расположено в уезде Пиннань восточной провинции Фуцзянь. 

Пожар начался в субботу вечером. В воскресенье огонь удалось потушить. Пострадавших нет, причины пожара выясняются.

Общая длина моста составляла 98,2 метра, ширина - 4,7 метра. Построен он был в период правления династии Сун (960-1279 гг.). Мост пережил пожар в 1742 году, после которого был восстановлен. В 2006 году его включили в перечень охраняемых объектов национального уровня. Он считался самым длинным деревянным арочным мостом в Китае.