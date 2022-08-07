В Китае сгорел 900-летний мост

Самый длинный в Китае деревянный мост Ваньань, построенный более 900 лет назад, полностью обрушился в результате пожара. Это древнее сооружение расположено в уезде Пиннань восточной провинции Фуцзянь.

Пожар начался в субботу вечером. В воскресенье огонь удалось потушить. Пострадавших нет, причины пожара выясняются.

Общая длина моста составляла 98,2 метра, ширина - 4,7 метра. Построен он был в период правления династии Сун (960-1279 гг.). Мост пережил пожар в 1742 году, после которого был восстановлен. В 2006 году его включили в перечень охраняемых объектов национального уровня. Он считался самым длинным деревянным арочным мостом в Китае.