Из-за удара молнии взорвалось нефтехранилище на Кубе

В результате серии взрывов и пожара на нефтехранилище в кубинском городе Мантансас ранены более 120 человек, есть погибшие и пропавшие без вести. Справиться с огнём пытаются уже больше суток.

В субботу правительство Венесуэлы направило на Кубу пожарных и спецтехнику. Причиной возгорания называют удар молнии: пожар начался ночью во время грозы и охватил два из восьми резервуаров с сырой нефтью.