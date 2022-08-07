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Куба

Из-за удара молнии взорвалось нефтехранилище на Кубе

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 Андрей Позняков
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Пожар на нефтехранилище в Мантансасе
Пожар на нефтехранилище в Мантансасе   -   Авторское право  YAMIL LAGE/AFP or licensors

В результате серии взрывов и пожара на нефтехранилище в кубинском городе Мантансас ранены более 120 человек, есть погибшие и пропавшие без вести. Справиться с огнём пытаются уже больше суток.

В субботу правительство Венесуэлы направило на Кубу пожарных и спецтехнику. Причиной возгорания называют удар молнии: пожар начался ночью во время грозы и охватил два из восьми резервуаров с сырой нефтью.