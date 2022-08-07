Локдаун на "китайских Гавайях"

Более 80 тысяч туристов застряли на популярном курорте в Китае после того, как вспышка коронавируса спровоцировала локдаун. Власти отменили все рейсы и поезда из Саньи, известной как «Китайские Гавайи» после подтверждения 263 положительных случаев. Путешественники теперь должны представить пять отрицательных тестов ПЦР в течение семи дней, прежде чем им будет разрешено покинуть страну.

Китай - единственная крупная экономика, которая все ещё придерживается политики «нулевого Covid».

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировано менее 15 000 смертей. Однако были опасения по поводу влияния строгих правил, включая массовое тестирование и локальные блокировки, на экономику.

Санья — не единственный город, который в последние месяцы был закрыт. Около миллиона человек в пригороде Ухани, города в центральном Китае, где впервые был зарегистрирован Covid-19, столкнулись с новыми ограничениями в прошлом месяце после того, как были подтверждены четыре бессимптомных случая.

Тем временем в июне 25 млн жителей Шанхая наконец вышли из строгой двухмесячной изоляции.