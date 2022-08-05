Не менее 8 человек убиты в результате удара Израиля по сектору Газа

По меньшей мере восемь человек погибли в результате удара армии Израиля по сектору Газа. Это данные министерства здравоохранения анклава. По информации ведомства, среди жертв — пятилетняя девочка, еще 44 человека получили ранения.

В свою очередь представитель израильских военных сообщил на брифинге, что в ходе начатой в пятницу операции "Рассвет" были убиты около 15 членов палестинской группировки "Исламский джихад". Движение считается террористическим во многих странах мира, включая Россию, США, Великобританию, Канаду и государства Евросоюза.

Организация признала гибель одного из своих командиров по имени Тайсир аль-Джабари. В "Исламском джихаде" пообещали ответить на агрессию крайне жестко и заявили, что под их ракеты попадет Тель-Авив и другие израильские города.