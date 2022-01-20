Юная бельгийка Зара Резерфорд завершила кругосветный перелёт

Проплыли под крылом и остались позади пустыня Саудовской Аравии и Берингов пролив. После пяти месяцев, проведённых в воздухе и на чужих аэродромах, Зара Резерфорд завершила кругосветное путешествие. В возрасте 19 лет эта бельгийка стала самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку обогнула земной шар на сверхлёгком самолёте. Её задержали в общей сложности на два месяца неблагоприятные метеоусловия и проблемы с оформлением документов. Зара объяснила, зачем она решилась на такое долгое и трудное приключение:

«Когда я росла, я видела мало женщин-пилотов. Сама мысль о полетах меня обескураживала. Но сейчас я просто пытаюсь быть счастливой и дружелюбной. Пусть другие девушки, которые мечтают о небе или которым нравятся наука, технология, инженерия и математика - знали, что они не одни такие. Я использовала прессу и внимание, которое на меня обращают, чтобы побудить других девушек пойти в авиацию».

Зара начала свое воздушное путешествие в августе прошлого года из Бельгии на скоростном самолете «Акула». За 155 дней девушка посетила 41 страну на пяти континентах. Она приземлялась, среди прочего, в российских городах Анадырь, Магадан, Владивосток, а также в селе Аян, почти месяц провела из-за нелётной погоды в Хабаровском крае.

Вернулась домой с большим облегчением:

«Были некоторые действительно трудные моменты. Я не раз думала, не отложить ли путешествие, но это вряд ли сделало бы ситуацию намного проще. Поэтому я рада, что продолжила полёт и облетела планету. Я очень рада, что сделала это».