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мир

На велосипеде под обстрелом

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На Донбассе остаются десятки тысяч мирных жителей
На Донбассе остаются десятки тысяч мирных жителей   -   Авторское право  Nariman El-MoftyThe Associated Press

На велосипеде под обстрелом: в Торецке, Краматорске и других городах востока Украины, которые находятся у линии фронта, остаются ещё мирные жители, которые не хотят покидать свои дома и продолжают заниматься обычными делами — ездят за покупками или, например, собирают траву для домашней птицы. Для этого им нужен транспорт.

"А на чём ещё ездить? Бензин дорогой", — объясняет шахтёр на пенсии Александр.

Велосипедисты понимают, чем они рискуют. Но уходить они по разным причинам не хотят, и у многих это превращается в фатализм.

"Желательно, если что, так чтобы сразу — чтобы не быть инвалидом", — говорит 74-летний пенсионер Владимир.

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский объявил об обязательной эвакуации всех жителей Донбасса. Однако многие, особенно пожилые, считают, что не смогут приспособиться к новой жизни и продолжают рисковать ею у себя дома.