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Болгария

Кабинет Петкова обвинили в тайных поставках оружия для ВСУ

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Минометные снаряды на складе ВСУ в Донецкой области, 2 июня 2022 г.
Минометные снаряды на складе ВСУ в Донецкой области, 2 июня 2022 г.   -   Авторское право  AP Photo

За первые четыре месяца украинской войны Болгария поставила Киеву 4200 тонн вооружений стоимостью в 200 млн левов. Распоряжение о поставках было подписано Корнелией Ниновой, министром экономики в кабинете Кирилла Петкова.

Информацию об этом, уже после прихода к власти нового правительства в начале августа, обнародовал Александр Михайлов, бывший глава государственной экспортной компании «Кинтекс», занимавшейся поставками:

«На протяжении первых четырех месяцев после начала войны, с марта по июнь, 60 самолетов перевозили болгарские вооружения в [польский] аэропорт Жешув-Ясёнка, расположенный недалеко от украинской границы».

Еще в июле Корнелия Нинова называла «вымыслом» сообщения в прессе о поставках украинской армии летальных вооружений из Болгарии. По словам Михайлова, реальный объем поставок можно представить в виде колонны грузовых фур протяженностью в 4 км.

Для проверки информации, обнародованной Александром Михайловым, временное правительство Болгарии создало специальную комиссию. Сам он утверждает, что опубликованные данные принадлежат МИД Болгарии, а получил он их по Закону о доступе к публичной информации.