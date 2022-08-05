Кабинет Петкова обвинили в тайных поставках оружия для ВСУ

За первые четыре месяца украинской войны Болгария поставила Киеву 4200 тонн вооружений стоимостью в 200 млн левов. Распоряжение о поставках было подписано Корнелией Ниновой, министром экономики в кабинете Кирилла Петкова.

Информацию об этом, уже после прихода к власти нового правительства в начале августа, обнародовал Александр Михайлов, бывший глава государственной экспортной компании «Кинтекс», занимавшейся поставками:

«На протяжении первых четырех месяцев после начала войны, с марта по июнь, 60 самолетов перевозили болгарские вооружения в [польский] аэропорт Жешув-Ясёнка, расположенный недалеко от украинской границы».

Еще в июле Корнелия Нинова называла «вымыслом» сообщения в прессе о поставках украинской армии летальных вооружений из Болгарии. По словам Михайлова, реальный объем поставок можно представить в виде колонны грузовых фур протяженностью в 4 км.

Для проверки информации, обнародованной Александром Михайловым, временное правительство Болгарии создало специальную комиссию. Сам он утверждает, что опубликованные данные принадлежат МИД Болгарии, а получил он их по Закону о доступе к публичной информации.