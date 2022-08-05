Европу поразила сильная засуха

Экстремальная жара и засуха наносят серьезный ущерб сельскому хозяйству и другим отраслям экономики европейских стран. Фермеры жалуются, что урожай, если он вообще будет собран, будет ниже средней нормы. Нехватка воды вредит туризму, так как многие гостиницы отключают водопровод.

«Мы ничего не можем с этим поделать, — жалуется румынский фермер. — Каждый будет выкручиваться, как может. Кукуруза засохла. Всё засохло. Кукурузу мы не соберем, даже четверть. Кто-то может найти что-то зрелое там и сям, но мало. А скорее всего ничего».

В Италии, в долине реки По, чахнут рисовые плантации. В верхнем течении реки им не хватает воды, а в устье они страдают из-за засоления почвы. Фермеры рассчитывают собрать в этом году только треть от обычного урожая.

«Я не могу пока определить размер хозяйственного ущерба, — говорит хозяйка рисовой плантации Элиза Моретто, — потому что, например цена удобрений, которые мы используем, повысилась с 40 евро за центнер до 120. Поскольку урожай риса будет маленьким, мы еще не знаем, какая на него будет конечная рыночная цена».

Во Франции в разгар туристического сезона установилась самая сильная засуха с 1961 г. Осадков здесь выпало на 84 % меньше средней нормы последних 30 лет. В ряде департаментов прекратилось снабжение питьевой водой.

«Меня беспокоит то, что, хотя нам сказали минимум 48 часов, я не знаю, сколько это продлится, — говорит хозяйка закусочной в г. Жерарме, в департаменте Вогезы. — А другой воды у меня нет. Мне придется кипятить непитьевую воду, а затем ставить ее в холодильник. То есть понадобиться немного больше поработать и, если это затянется, нам будет труднее».

Масштаб засухи здесь можно увидеть собственными глазами. Озеро Жерарме — привлекающее в этот город тысячи туристов — обмелело на на 15-20 см от своего обычного августовского уровня.