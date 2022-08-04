После визита Пелоси на Тайвань: учения КНР и обсуждание в АСЕАН

Китай начал крупнейшие за последние десятилетия военные учения в районе Тайваня в ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Манёвры проходят в воздушном пространстве и на море. Отрабатывается стрельба боевыми снарядами на большие расстояния» в сторону Тайваньского пролива, а также действия по "морской блокаде и воздушному перехвату". Несмотря на то, что в районе проведения учений проходят важные торговые пути, Пекин предостерёг от их использования вплоть до полудня воскресенья.

Визит Нэнси Пелоси вызвал возмущение Поднебесной, которая считает Тайвань своей территорией. Эта тема доминировала и на открытии саммита азиатских стран АСЕАН в Камбодже, в котором участвовал министр иностранных дел КНР.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель осудил агрессивное, по его словам, поведение Китая и сказал, что прочные отношения между западными союзниками остаются чрезвычайно важны в свете недавней напряженности:

"Это партнёрство и отношения также важны для событий в Индо-Тихоокеанском регионе, учитывая ситуацию в этом районе, особенно в отношении Китая - на этом фронте есть некоторые новости, и мы должны об этом поговорить".

Азиатское турне Нэнси Пелоси продолжилось визитом в Южную Корею, откуда направится в Японию. Пелоси стала первым спикером Палаты представителей США, посетившим Южную Корею с 2002 года.

В программе визита - встреча с её южнокорейским коллегой и посещение деревни Панмуджон в приграничной с КНДР зоне, где было заключено межкорейское перемирие. В Южной Корее дислоцированы 28 тыс. военнослужащих США.