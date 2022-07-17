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мир

Урсула фон дер Ляйен летит в Баку за газом

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 Вероника Доваль
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Boris Grdanoski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в понедельник посетят Баку, где обсудят с властями Азербайджана поставки местного газа в Европу. Как ожидается, по итогам переговоров будет заключена сделка, направленная на снижение зависимости Евросоюза от российских энергоносителей и сокращение ожидаемой нехватки газа будущей зимой.

Сейчас топливо, добываемое на шельфе Каспийского моря, поступает в Европу через Южный газовый коридор. В сообщении пресс-службы Еврокомиссии отмечается, что стороны обсудят вопросы стратегического партнерства ЕС и Азербайджана в области энергетики с целью повышения его роли в диверсификации поставок природного газа в страны Европы.

В 2021 году из России в ЕС было перекачано 155 миллиардов кубометров газа, что составляет 40% от его общего потребления. В Брюсселе рассчитывают, что смогут получать через Южный газовый коридор ежегодно не менее 20 миллиардов кубометров топлива к 2027 году и называют Азербайджан надёжным партнером.