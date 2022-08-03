Йемен: мир еще на два месяца

Организация Объединенных Наций сообщает, что представители враждующих сторон в Йемене: признанное правительства страны и повстанцы хуситы договорились о продлении действующего перемирия еще на два месяца. Усилиями международного сообщества война остановлена по меньшей мере до начала октября.

Делегация Омана в ООН встретилась с лидерами хуситов. В ходе переговоров официальные лица султаната пытались убедить воюющие стороны продлить перемирие до шести месяцев, но безуспешно, так как они по-прежнему испытывают глубокое недоверие друг к другу

Гражданская война в Йемене вспыхнула в 2014 году, когда хуситы покинули свой северный анклав и захватили столицу, вынудив президента бежать в Саудовскую Аравию.

Чтобы вернуть законное правительство к власти коалиция под руководством саудитов вмешалась в конфликт в начале 2015 года. Но в результате он перерос в противостояние между региональными врагами - Саудовской Аравией и Ираном. Это привело к гибели десятков тысяч людей и голоду миллионов.