Авиаудары по Йемену: десятки жертв и отключение от интернета

Больше ста человек погибли или были ранены в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по тюрьме в йеменском городе Саада.

Несколькими часами ранее беднейшая страна арабского мира лишилась доступа в интернет из-за аналогичной атаки на телекоммуникационный центр в портовом городе Ходейда.

Интенсивная кампания началась после того, как в начале недели хуситы заявили о ракетной атаке с беспилотника по столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Это неприемлемо, и мы немедленно призываем все стороны к сдержанности. Эскалация военного конфликта в Йемене действительно внушает тревогу Мона Юуль посол Норвегии в ООН и председатель СБ ООН (январь 2022)

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и ведущая борьбу с повстанцами-хуситами, признала, что нанесла "точечные авиаудары, чтобы уничтожить возможности ополченцев" в районе порта Ходейда.

При этом назвав его центром пиратства и контрабанды иранского оружия для поддержки хуситов.

Иран это отрицает, хотя эксперты ООН, независимые аналитики и западные страны указывают на доказательства связи Тегерана с оружием.

Конфликт между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. Его жертвами стали более 130 тысяч человек, а страна столкнулась с крупнейшим гуманитарным кризисом в мире.