Йемен: поиски выживших после авиаударов арабской коалиции

В столице Йемена Сане продолжаются поиски выживших после удара, нанесенного арабской коалицией. Атаке с воздуха подвергся район на северо-западе Саны, контролируемый мятежниками-хуситами. Целью, как предполагается, могли стать военные объекты хуситов, а также штаб-квартиры летного училища и училища ПВО. Погибли по меньшей мере 12 человек. По словам очевидцев, среди жертв есть мирные жители.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны после того, как хуситы совершили нападение на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, атаке беспилотников подверглись нефтяной объект в Абу-Даби и строительная площадка в районе международного аэропорта эмиратской столицы. Тогда погибли три человека. Шесть получили ранения.

В Йемене противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов продолжается с 2014 года. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства Йемена так же воюет арабская коалиция.