Турбина для "Северного потока-1" исправна (Олаф Шольц)

Вот она, турбина для газопровода "Северный поток-1", из-за которой, по словам "Газпрома", российская энергетическая компания сократила поставки газа в Германию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осмотрел её во временном хранилище Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре и констатировал: турбина полностью исправна. По его словам, на самом деле абсолютно ничего не мешает её транспортировке в Россию и последующей установке:

"Технических причин для сокращения поставок газа по "Северному потоку-1" нет. Турбины исправны, вот одна из них. Замена этой турбины может пройти в обычном порядке, как это было в предыдущие годы. нужно лишь сказать: "Я хочу вернуть эту турбину".

"Газпрома" утверждает, что Siemens Energy ещё не предоставила все документы и информацию, необходимые для использования турбины. Генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух заявил в Мюльхайме, что, с точки зрения компании, все готово.

Шольц при этом добавил, что, учитывая войну России в Украине, нужно помнить: всегда может быть найден предлог для того, чтобы что-то не работало. Из-за ограниченного энергоснабжения Германии он также затронул также вопрос о продлении срока эксплуатации атомных электростанций, которые в настоящее время обеспечивают около 6% электроэнергии ФРГ.

"Что касается энергоснабжения Германии, то, как всем известно, последние три атомные электростанции предназначены исключительно для производства электроэнергии, и только малой ее части, - сказал Шольц. - Тем не менее, это может иметь смысл, поскольку разработка и внедрение возобновляемых источников энергии в некоторых землях Германии сильно различаются".

На прошлой неделе "Газпром" сократил поставки по "Северному потоку-1" до 20% от максимальной мощности. В Германии действует второй из трех уровней опасности Плана газовых чрезвычайных ситуаций. По данным Федерального агентства, таким образом гарантируется безопасность поставок. Однако при нынешнем их ритме объём хранения, обычно рассчитанный на осень и зиму, не может быть достигнут.