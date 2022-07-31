Разрушительное наводнение в Кентукки

По меньшей мере 26 человек погибли в результате опустошительных наводнений в американском штате Кентукки. Как заявил губернатор штата Энди Бешир, ожидается, что количество жертв увеличится. В настоящее время спасатели занимаются поиском пропавших без вести.

Реки разлились в результате рекордного количества осадков в восточной части штата, в предгорье Аппалачей.

«Я была в доме, когда он начал сдвигаться с места, — рассказывает потерявшая до Юнис Ховард. — Сначала я сказала себе, что с домом всё будет в порядке. Всё случилось всего лишь пять минут после того, как я из него вышла. Через минут пять или шесть после того, как я вышла из дома ничего больше не осталось».

Спасательные работы затрудняет то, что в некоторые районы штата очень трудно добраться. Более 10 тысяч зданий в штате остались без электричества. Три водоочистительных предприятия вышли из строя. Чтобы направить федеральную помощь в пострадавшие районы президент Джо Байден объявил их зоной катастрофы федерального масштаба.