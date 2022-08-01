Первое судно с украинским зерном отправилось в путь

Первое судно с украинским зерном в понедельник вышло из Одессы. Сухогруз "Рацони" под флагом Сьерра-Леоне направляется в Ливан. На борту — 26 тысяч тонн кукурузы. По данным турецкой стороны, корабль во второй половине дня во вторник подойдёт к Босфору, где его, согласно Стамбульским договорённостям, досмотрят.

Ранее сообщалось, что в первой группе подготовлены к выходу 17 судов, на которые погружено около 600 тысяч тонн зерна и масла. Среди прочего, представители Всемирной продовольственной программы ООН заявили, что намерены закупить около 30 тысяч тонн зерна и отправить его на зафрахтованном судне.

Договорённость о возобновлении вывоза украинских продуктов морем была достигнута 22 июля в Стамбуле. В Турции располагается четырёхсторонний координационный центр, который будет отслеживать маршруты судов. Тот же документ предусматривает и свободный импорт и экспорт удобрений.