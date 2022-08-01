Усиление обстрелов на юге Украины

В ночь на понедельник на территории всей Николаевской области на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Ранее местные власти сообщили об интенсивных российских ударах, вызвавших пожары и разрушения в жилых районах. По утверждению мэра областного центра, Николаев, похоже, пережил сильнейший обстрел с начала войны. Снаряд попал в дом одного из богатейших предпринимателей Украины, вице-президента зерновой ассоциации страны.

Российский удар унёс жизни Алексея Вадатурского – основателя одной из крупнейших украинских агрокомпаний "Нибулон", героя Украины – и его жены Раисы. Мои искренние соболезнования родным и близким супругов Вадатурских. Такие люди, компании и весь наш украинский юг гарантировали продовольственную безопасность мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский также заявил, что Россия перебрасывает свои силы с востока страны в Херсонскую и Запорожскую область. Как утверждают в Минобороны России, в результате ударов военно-космических сил в Причерноморье были убиты до 100 бойцов ВСУ.

Основные бои идут на Бахмутском направлении в Донбассе.

В самопровозглашённой ДНР обвинили украинских военных в обстреле Донецка с применением противопехотных мин "Лепесток". Сообщается о раненых.

Киев готовится к обязательной эвакуации населения Донецкой области. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что регион должны покинуть 50 тысяч детей и 200 тысяч взрослых.