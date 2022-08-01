Усиление обстрелов на юге Украины

Усиление обстрелов на юге УкраиныКомментарии
В ночь на понедельник на территории всей Николаевской области на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Ранее местные власти сообщили об интенсивных российских ударах, вызвавших пожары и разрушения в жилых районах. По утверждению мэра областного центра, Николаев, похоже, пережил сильнейший обстрел с начала войны. Снаряд попал в дом одного из богатейших предпринимателей Украины, вице-президента зерновой ассоциации страны.
Владимир Зеленский также заявил, что Россия перебрасывает свои силы с востока страны в Херсонскую и Запорожскую область. Как утверждают в Минобороны России, в результате ударов военно-космических сил в Причерноморье были убиты до 100 бойцов ВСУ.
Основные бои идут на Бахмутском направлении в Донбассе.
В самопровозглашённой ДНР обвинили украинских военных в обстреле Донецка с применением противопехотных мин "Лепесток". Сообщается о раненых.
Киев готовится к обязательной эвакуации населения Донецкой области. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что регион должны покинуть 50 тысяч детей и 200 тысяч взрослых.