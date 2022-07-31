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Президент РФ Владимир Путин
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Владимир Путин принял главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота состоялся Главный военно-морской парад, который принимал лично президент страны, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. В этом году в праздничных мероприятиях участвовали более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также более трех тысяч военнослужащих.

Перед началом основной части парада российский президент подписал указы "Об утверждении Морской доктрины РФ" и "Об утверждении Корабельного устава ВМФ России". Церемония подписания документов состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Затем президент в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова на борту катера "Раптор" обошёл и поприветствовал экипажи кораблей.

В своей речи перед участниками парада Путин напомнил, что "Санкт-Петербург - морская столица страны".

"Здесь, в акватории древней Невы и легендарного Кронштадта, проходит наш Главный военно-морской парад", - отметил президент России.

Он также упомянул гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которых, по его словам, "нет никаких преград". Президент пообещал, что их поставка в ВС РФ начнётся в ближайшие месяцы.

Район несения службы корабля, оснащённого гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России
Владимир Путин
президент РФ

"Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля, оснащённого гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России", - отметил Путин.

Военно-морские парады в День ВМФ прошли в нескольких российских городах, в частности во Владивостоке и Балтийске. В аннексированном РФ Севастополе запланированные мероприятия были отменены из соображений безопасности после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота России.

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