Обстрел СИЗО с украинскими военнопленными: Киев и Москва обвиняют друг друга

В результате обстрела следственного изолятора под Донецком, где содержатся украинские военнопленные, (в их числе защитники мариупольского завода "Азовсталь"), погибли и получили ранения десятки человек. Украина утверждает, что удар нанесла российская армия, чтобы обвинить Киев в военных преступлениях.

В Генштабе ВСУ заявили, что не ведут обстрелов гражданской инфраструктуры и мест, где находятся военнопленные. Минобороны России обвинил в обстреле украинскую сторону.

Игорь Конашенков, официальный представитель минобороны России: "В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращении их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу, откуда должен начаться вывоз зерна. В порту с Зеленским находились послы стран "Большой семерки".

Пакет документов, призванный решить проблему поставок продовольствия и удобрений, был подписан в Стамбуле 22 июля.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Первое судно, первый корабль загружается со времен начала войны. Это турецкое судно, я стою на фоне этого судна, это говорит о том, что порт начал работать. Самое главное для нас - порт работает, люди работают".

Утром в пятницу мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город обстреляли кассетными снарядами. По словам главы Николаевской области Виталия Кима, в зону российского обстрела попала остановка общественного транспорта. В результате погибли по меньшей мере пять человек, семь получили ранения. Сообщается и о ракетном ударе по Краматорску, где также есть жертвы.