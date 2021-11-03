Евродепутаты посещают Тайвань к недовольству Китая

Группа из семи депутатов Европарламента посещает Тайвань. Китай считает остров своей провинцией. У Пекина и без того натянутые отношения с Тайбэем, а теперь они могут обостриться у него и с Брюсселем. На встрече с премьер-министр Тайваня был, среди прочих парламентариев, председатель Спецкомитета для изучения иностранного вмешательства в демократические процессы француз Рафаэль Глюксманн:

"По-моему, мир ещё недостаточно понял, как сложно и какое мужество нужно иметь, чтобы строить демократию, находясь под угрозой со стороны авторитарного режима, такого как пекинский».

В отношении этого и ещё нескольких евродепутатов КНР ввела весной ограничительные меры. Это был ответ на санкции Евросоюза против представителей коммунистического режима, причастных к "лишению свободы, принудительному труду и геноциду" членов уйгурской мусульманской общины в Синьцзяне. Делегация видит целью своей визита налаживание отношений с демократическими соседями Китая, которые обеспокоены его политическим вмешательством и дезинформацией.

«Это явный признак того, что некоторые части брюссельской машины стали гораздо серьёзнее относится к Тайваню и тайваньским делам, - сказал глава немецкого Института китайских исследований Merics Микко Хуотари. - Это также выражение европейской озабоченности, которая широко распространилась в связи с ростом напряженности в Тайваньском проливе между материковым Китаем и Тайванем. Наконец, я думаю, что это явно привлечёт к себе внимание Пекина. Он наверняка скажет европейцам, что им нужно прекратить нарешение принципа "Одного Китая».

Пекин заявил, что визит евродепутатов «серьёзно нарушит объявленную Евросоюзом приверженность политике Единого Китая и подорвёт здоровое развитие отношений между КНР и ЕС».

Сам Тайбэй все активнее пытается направлять свои дипломатические усилия на европейские столицы. На прошлой неделе министр иностранных дел Тайваня посетил Брюссель, где встретился с депутатами Европейского и Бельгийского парламентов. Но его не приняли председатели Европейских Совета и Комиссии. Это показывает, насколько острожно руководство ЕС относится к отношениям с КНР.