Гренландия: ледники посылают сигнал бедствия

Ледники Гренландии посылают молчаливый сигнал бедствия... По данным датских ученых, только за один день (речь идет о 13 июня) Гренландский щит потерял два миллиарда тонн льда. Если процесс и дальше будет идти такими темпами, то нынешний год в плане скорости таяния ледников станет рекордным за все время наблюдений. По словам климатолога Рут Моттрам, сотрудницы Датского метеорологического института, происходящее отразится людях, живущих на острове:

"Если таяние ледников продолжится, просто будет невозможно вести традиционный для здешних мест образ жизни. В случае дальнейших изменений климата, а сейчас мы именно это и наблюдаем, льда будет таять все больше и больше".

Общая масса гренландских ледников является самой большой в северном полушарии. Несмотря на то, что в зимнее полугодие она "набирает вес", существовавший ранее баланс, по мнению ученых, уже нарушен. Еще одна проблема - слишком низкое количество нового снега, который своей белизной эффективно отражает солнечный свет и препятствует таянию находящегося под ним льда.