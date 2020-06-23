"Формула 1" для гостей Дубая

Болиды "Фомулы 1" - настоящие титаны автоспорта с мощностью в почти 700 лошадиных сил. На пути к финишу пилоты испытывают перегрузки в 6 G. Разогнаться можно из состояния покоя до 200 км / ч всего за 5 секунд.

Наш корреспондент побывал на Дубайском автодроме в компании звезды социальных сетей Supercar Blondie. Вместе им довелось пережить невероятный момент - сесть за руль болида легендарной "Формулы 1".

Supercar Blondie - настоящий фанат суперкаров с 6-миллионной аудиторий подписчиков в Инстаграме. Здесь, в Дубае, девушка впервые почувствовала себя настоящей гонщицей.

Итак, трасса пройдена. Какие впечатления? "Просто невероятно! В какой-то момент я чуть не потеряла управление, - рассказывает Supercar Blondie. - Затряслась, а потом сказала себе: "Нет, аварии не будет! Она мне не по карману!" Я никогда не думала, что однажды переживу подобное, проеду на болиде "Формулы 1", теперь я счастлива".