"Формула 1" для женщин?

В следующем году в Германии стартует первый этап новой гоночной серии, в которой примут участие только женщины. Организаторы надеются, что благодаря этому турниру женщины в скором времени смогут соревноваться в "Формуле 1" на равных с мужчинами.

Всего за 12 месяцев следующего года планируется провести шесть гонок. Все они пройдут в странах Европы. Но организаторы рассчитывают, что позже они смогут расширить географию.

Призовой фонд первого сезона – 1,5 миллиона долларов, из них победительница получит 500 тысяч. Участие в чемпионате примут до 20 гонщиц. Отбирать их будут по результатам специальных тестов.

40 лет неудач

Первой женщиной, ставшей пилотом "Формулы 1", была итальянка Мариа-Тереза де Филиппис. Правда, спортивную карьеру она завершила всего через два года после дебюта в чемпионате. А единственной женщиной, которая смогла набрать очки в "Формуле "1, до сих пор остается Лелла Ломбарди. На Гран-при Испании 1975 года она финишировала шестой и получила полбалла. После Ломбарди больше ни одной женщине не удалось пройти квалификацию "Формулы 1".