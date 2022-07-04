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мир

Битва за Донбасс: новый этап после взятия Лисичанска

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 Alexander Kazakevich
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Краматорск, 4 июля 2022 года
Краматорск, 4 июля 2022 года   -   Авторское право  Genya SAVILOV / AFP

Новый этап битвы за Донбасс. По словам военных экспертов, после взятия Лисичанска основные усилия российской армии сосредоточены на продвижение вглубь Донецкой области, многие крупные города которой остаются под контролем Киева. Накануне 6 человек погибли в результате интенсивных обстрелов Славянска и Краматорска. Украинский Генштаб сообщает об артиллерийских обстрелах на Бахмутском направлении.

На встрече с министром обороны Сергеем ШойгуВладимир Путин заявил, что подразделения, участвовавшие в боевых действиях в Луганской области, "должны отдохнуть":

Другие воинские соединения, включая группировки "Восток" и "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. Надеюсь, что всё будет на их направлениях происходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени.
Владимир Путин
Президент РФ

По словам главы российского военного ведомства, в боях за Лисичанск были убиты около двух тысяч солдат ВСУ. Украинская сторона утверждает, что тактический отвод войск произошёл без потерь, это позволило подготовиться к грядущим сражениям в Донецкой области.

Быстро захватить её россиянам точно не удастся, потому что пока Луганщина держала линию фронта, в Донецкой области укрепляли оборонительные рубежи, прорвать наши позиции будет нелегко.
Сергей Гайдай
Глава Луганской областной администрации

За последние сутки обстрелам также подверглась Харьковская область, власти заявили о гибели трех мирных жителей. Глава региона Олег Синегубсообщил о ракетном ударе по школе в областном центре. По предварительным данным никто не пострадал.

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