Битва за Донбасс: новый этап после взятия Лисичанска

Битва за Донбасс: новый этап после взятия ЛисичанскаКомментарии
Новый этап битвы за Донбасс. По словам военных экспертов, после взятия Лисичанска основные усилия российской армии сосредоточены на продвижение вглубь Донецкой области, многие крупные города которой остаются под контролем Киева. Накануне 6 человек погибли в результате интенсивных обстрелов Славянска и Краматорска. Украинский Генштаб сообщает об артиллерийских обстрелах на Бахмутском направлении.
На встрече с министром обороны Сергеем ШойгуВладимир Путин заявил, что подразделения, участвовавшие в боевых действиях в Луганской области, "должны отдохнуть":
По словам главы российского военного ведомства, в боях за Лисичанск были убиты около двух тысяч солдат ВСУ. Украинская сторона утверждает, что тактический отвод войск произошёл без потерь, это позволило подготовиться к грядущим сражениям в Донецкой области.
За последние сутки обстрелам также подверглась Харьковская область, власти заявили о гибели трех мирных жителей. Глава региона Олег Синегубсообщил о ракетном ударе по школе в областном центре. По предварительным данным никто не пострадал.
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