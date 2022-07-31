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Украина

Киев призывает жителей Донецкой области эвакуироваться

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В Донецкой области сейчас идут интенсивные бои
В Донецкой области сейчас идут интенсивные бои   -   Авторское право  AP/Russian Defense Ministry Press Service

Власти Украины призывают эвакуироваться всех жителей Донецкой области. Там сейчас идут наиболее интенсивные боевые действия. Речь идёт о более чем 200 тысячах человек. Решившим остаться предлагается подписать документ о персональной ответственности за свою жизнь.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть. Всё организовывается. Полное сопровождение, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нужно только решение самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Выезжайте, мы поможем. Мы не Россия. Именно поэтому для нас каждая жизнь имеет значение, и мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти как можно больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор".

Россия пригласила представителей Международного Красного Креста и ООН осмотреть СИЗО в Еленовке, где накануне погибли 50 украинских военнопленных — в том числе защитников завода "Азовсталь". В Кремле заявляют, что это последствия украинского удара по колонии, для обстрела применялись американские ракеты.

В Киеве отрицают обстрел и обвиняют Москву в убийстве пленных. Командир полка "Азов" назвал действия России "актом публичной казни".

На этом фоне власти Харькова сообщают о новых обстрелах рано утром в воскресенье. Российские войска ещё в мае отошли от города, оставив попытки взять его, но продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары.