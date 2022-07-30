«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

«Газпром» официально объявил в субботу о прекращении поставок газа в Латвию в рамках июльской заявки, объяснив это решение нарушением условий отбора газа. О каком нарушении идет речь в заявлении газового гиганта не уточнялось.

Еще в апреле Латвия отказалась оплачивать поступающий из России газ в рублях, что по новым российским правилам влечет за собой прекращение поставок. В июне премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия больше не собирается закупать газ в России. В июле латвийский сейм проголосовал за запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

Но 29 июля глава Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что компания продолжает покупать газ "Газпрома", хотя не напрямую, а через посредника.