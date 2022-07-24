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Спорт

Датский велогонщик Йонас Вингегор выиграл "Тур де Франс"

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 Euronews
Завершилась многодневная велогонка "Тур де Франс"
Завершилась многодневная велогонка "Тур де Франс"   -   Авторское право  Etienne Garnier/AP

Датский велогонщик Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma ("Джамбо-висма") впервые в карьере выиграл "Тур де Франс", в общем зачете он показал результат 79 часов 32 минуты 29 секунд. 

Бельгиец Йеспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Deceuninck ("Альпецин-декёнинк"), стал победителем 21-го, завершающего этапа престижной шоссейной велогонки. 

В общем зачете второе место занял победитель двух предыдущих велогонок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар из команду UAE Team Emirates ("ОАЭ тим эмирейтс") с отставанием 3 минуты 34 секунды. Тройку лучших замкнул британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирз")

В этом году с 24 по 31 июля проходит первый в истории велоспорта женский "Тур де Франс".  Победительница первого этапа велогонщица Лорена Вибес из Нидерландов появилась на церемонии награждения со своим ребенком.