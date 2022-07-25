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Багамы

Гибель мигрантов у Багамских островов

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 Alexander Kazakevich
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Выжившие после крушения лодки, Нью-Провиденс, Багамы, 24 июля 2022 года.
Выжившие после крушения лодки, Нью-Провиденс, Багамы, 24 июля 2022 года.   -   Авторское право  Royal Bahamas Defense Force via AP

По меньшей мере 17 человек погибли при крушении лодки в территориальных водах Содружества Багамских Островов. Среди жертв есть ребёнок. 25 человек, терпящих бедствие, удалось спасти.

По заявлению багамских властей, скоростной катер с гражданами Гаити направлялся в Майами, причиной трагедии стал шторм.

Несмотря на смертельный риск мигранты регулярно пытаются покинуть беднейшую страну Центральной Америки и Карибского бассейна и достичь берегов США.