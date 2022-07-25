Гибель мигрантов у Багамских островов

По меньшей мере 17 человек погибли при крушении лодки в территориальных водах Содружества Багамских Островов. Среди жертв есть ребёнок. 25 человек, терпящих бедствие, удалось спасти.

По заявлению багамских властей, скоростной катер с гражданами Гаити направлялся в Майами, причиной трагедии стал шторм.

Несмотря на смертельный риск мигранты регулярно пытаются покинуть беднейшую страну Центральной Америки и Карибского бассейна и достичь берегов США.