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Текстовая трансляция Euronews | ВСУ отразили штурм российской армии вблизи Бахмута

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 Euronews
Украинские военные на линии фронта
Украинские военные на линии фронта   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP

Украинские военные "отбили штурмовые и наступательные действия" российской армии по направлению к Вершине и Семигорью в Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. По всей линии фронта россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, отметили в Генштабе. "Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел", - отметили в ВСУ.

В Николаевской области Украины два человека погибли, подорвавшись на мине в море, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. "Повторяю. Если запрещено — значит, есть причины. Два человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", — написал Ким в соцсетях.

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив восемь снарядов, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. "Выпущено 8 снарядов калибра 152 мм", - говорится в сообщении. Ночью ВСУ также обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии поселок Еленовка, выпустив 12 снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским сенаторам за принятие резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма. "Хочу поблагодарить также американских сенаторов, единодушно одобривших резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством-спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – нынешний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывает в терроризм больше, чем Россия", - сказал Зеленский в видеообращении.

09:08

В результате попадания снарядов в здание тюрьмы в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, погибли 40 человек, более 100 ранены, сообщил в пятницу замминистра информации самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

"Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться", - написал Безсонов в телеграм-канале.

09:01

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что в результате обстрела города российской армией были повреждены несколько жилых домов, один человек ранен.

08:41

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 8 человек, 19 были ранены, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.

"28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - написал Кириленко в пятницу утром в Телеграме.

08:25

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с призывом запретить въезд в Россию солистам группы "Би-2" Игорю Бортнику и Александру Уману, пишет "Российская газета".

В обращении депутат отметил, что музыканты "заняли активно антироссийскую позицию", отменили концерт в Омске из-за "патриотического" баннера и выпустили клип на песню с "российско-украинским политическим подтекстом".

Бортник и Уман публично не высказывались о войне в Украине, однако группа действительно отменила выступление в Омске из-за размещённого в зале баннера с буквой Z, а один из административных работников группы, светодизайнер Давид Мисакян сообщил, что был уволен "за проявление позиции гражданина России".

07:53

"Россияне 4 раза обстреляли Бахмут из "Ураганов". Уже сейчас известно по меньшей мере о 3 погибших и 3 раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов", - сообщил в четверг вечером в Твиттере глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко

07:46

В Николаевской области Украины в четверг два человека погибли, подорвавшись на мине во время купания, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. "Повторяю. Если запрещено — значит, есть причины", — написал Ким в Телеграм-канале.

07:35

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским сенаторам за принятие резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Хочу поблагодарить также американских сенаторов, единодушно одобривших резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством-спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – нынешний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывает в терроризм больше, чем Россия

07:22

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив восемь снарядов, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Выпущено 8 снарядов калибра 152 мм", - говорится в сообщении.

По данным агентства, ночью ВСУ также обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии поселок Еленовка, выпустив 12 снарядов.

07:03

В ночь на пятницу российская армия обстреляла центральную часть Харькова, информации о раненых или погибших пока нет, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В 4:09 два "прихода". Оба в центральную часть города.  В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае "прилет" в здание одного из высших учебных заведений Харькова.  Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что и не будет", - написал Терехов в телеграм-канале.

07:02

Украинские военные отбили штурмовые и наступательные действия российской армии по направлению к Вершине и Семигорью Донецкой области, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются", - сказано в сводке, опубликованной пятницу утром.

Накануне в Генштабе признали, что российские войска "частично улучшили тактическое положение" в направлении Соледара и Вершины в Бахмутском районе Донецкой области.