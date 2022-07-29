Текстовая трансляция Euronews | ВСУ отразили штурм российской армии вблизи Бахмута

Украинские военные "отбили штурмовые и наступательные действия" российской армии по направлению к Вершине и Семигорью в Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. По всей линии фронта россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, отметили в Генштабе. "Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел", - отметили в ВСУ.

В Николаевской области Украины два человека погибли, подорвавшись на мине в море, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. "Повторяю. Если запрещено — значит, есть причины. Два человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", — написал Ким в соцсетях.

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив восемь снарядов, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. "Выпущено 8 снарядов калибра 152 мм", - говорится в сообщении. Ночью ВСУ также обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии поселок Еленовка, выпустив 12 снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским сенаторам за принятие резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма. "Хочу поблагодарить также американских сенаторов, единодушно одобривших резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством-спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – нынешний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывает в терроризм больше, чем Россия", - сказал Зеленский в видеообращении.