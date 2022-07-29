Текстовая трансляция Euronews | ВСУ отразили штурм российской армии вблизи Бахмута

Текстовая трансляция Euronews | ВСУ отразили штурм российской армии вблизи БахмутаКомментарии
Украинские военные "отбили штурмовые и наступательные действия" российской армии по направлению к Вершине и Семигорью в Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. По всей линии фронта россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, отметили в Генштабе. "Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел", - отметили в ВСУ.
В Николаевской области Украины два человека погибли, подорвавшись на мине в море, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. "Повторяю. Если запрещено — значит, есть причины. Два человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", — написал Ким в соцсетях.
Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив восемь снарядов, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. "Выпущено 8 снарядов калибра 152 мм", - говорится в сообщении. Ночью ВСУ также обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии поселок Еленовка, выпустив 12 снарядов.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским сенаторам за принятие резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма. "Хочу поблагодарить также американских сенаторов, единодушно одобривших резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством-спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – нынешний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывает в терроризм больше, чем Россия", - сказал Зеленский в видеообращении.
В результате попадания снарядов в здание тюрьмы в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, погибли 40 человек, более 100 ранены, сообщил в пятницу замминистра информации самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"Ночью украинские военные ударили, предположительно, "Хаймарсом" по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться", - написал Безсонов в телеграм-канале.
Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что в результате обстрела города российской армией были повреждены несколько жилых домов, один человек ранен.
За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 8 человек, 19 были ранены, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.
"28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - написал Кириленко в пятницу утром в Телеграме.
Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с призывом запретить въезд в Россию солистам группы "Би-2" Игорю Бортнику и Александру Уману, пишет "Российская газета".
В обращении депутат отметил, что музыканты "заняли активно антироссийскую позицию", отменили концерт в Омске из-за "патриотического" баннера и выпустили клип на песню с "российско-украинским политическим подтекстом".
Бортник и Уман публично не высказывались о войне в Украине, однако группа действительно отменила выступление в Омске из-за размещённого в зале баннера с буквой Z, а один из административных работников группы, светодизайнер Давид Мисакян сообщил, что был уволен "за проявление позиции гражданина России".
"Россияне 4 раза обстреляли Бахмут из "Ураганов". Уже сейчас известно по меньшей мере о 3 погибших и 3 раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов", - сообщил в четверг вечером в Твиттере глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Росіяни 4 рази обстріляли Бахмут з Ураганів.— Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) July 28, 2022
Вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих та 3 поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.
За всі злочини росіяни будуть відповідати!#StopRussia#RussiaKillsCivilianspic.twitter.com/G9j46iyebn
В Николаевской области Украины в четверг два человека погибли, подорвавшись на мине во время купания, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. "Повторяю. Если запрещено — значит, есть причины", — написал Ким в Телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским сенаторам за принятие резолюции о признании РФ государством-спонсором терроризма.
Хочу поблагодарить также американских сенаторов, единодушно одобривших резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством-спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – нынешний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывает в терроризм больше, чем Россия
Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив восемь снарядов, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Выпущено 8 снарядов калибра 152 мм", - говорится в сообщении.
По данным агентства, ночью ВСУ также обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии поселок Еленовка, выпустив 12 снарядов.
В ночь на пятницу российская армия обстреляла центральную часть Харькова, информации о раненых или погибших пока нет, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В 4:09 два "прихода". Оба в центральную часть города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае "прилет" в здание одного из высших учебных заведений Харькова. Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что и не будет", - написал Терехов в телеграм-канале.
Украинские военные отбили штурмовые и наступательные действия российской армии по направлению к Вершине и Семигорью Донецкой области, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
"Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются", - сказано в сводке, опубликованной пятницу утром.
Накануне в Генштабе признали, что российские войска "частично улучшили тактическое положение" в направлении Соледара и Вершины в Бахмутском районе Донецкой области.