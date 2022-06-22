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мир

Возобновились слушания по делу о нападении на Капитолий

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Слушания по делу о нападени на Капитолий
Слушания по делу о нападени на Капитолий   -   Авторское право  AFP

Возобновил слушания спецкомитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию обстоятельств нападения на Капитолий 6 января 2021 года. Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве сторонников к беспорядкам. Республиканец Трамп уверен, что демократы пытаются помешать ему баллотироваться на новый срок. На данный момент по делу о нападении на Капитолий в США  арестованы более 840 человек.