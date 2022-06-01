Эрдоган отказался от проведения двусторонних переговоров с Грецией

Новый виток напряженности между Анкарой и Афинами: Турция больше не будет проводить двусторонние переговоры с Грецией Об этом турецкий президент Реджеп Тайим Эрдоган заявил, выступая в парламенте страны.

"Я сказал об этом нашему министру иностранных дел и мы разорвали соглашение о проведении заседания Стратегического совета высокого уровня с Грецией", — сообщил президент.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Грецию в нарушении статуса демилитаризации островов в Эгейском море.

"Вы не извлекаете уроков из истории? Где вы бы были в прошлом и где вы теперь? А потом вы плачете и жалуетесь. Не пытайтесь танцевать с Турцией, а то вы устанете и останетесь на дороге", — сказал Эрдоган, обращаясь к Греции.

Ранее Греция отвергла в полном объеме все утверждения турецкой стороны относительно островов и обвинила Турцию в нарушении своего воздушного пространства и пролетах турецких военных самолетов над греческими островами.

В Анкаре заявляют, что Афины пытаются настроить международное сообщество против Турции.

Переговоры по ряду вопросов возобновились в прошлом году после пятилетнего перерыва, но так и не продвинулись.