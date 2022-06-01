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Турция

Эрдоган отказался от проведения двусторонних переговоров с Грецией

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"Нам с этой Грецией не по пути", — сказал президент Турции
"Нам с этой Грецией не по пути", — сказал президент Турции   -   Авторское право  Burhan Ozbilici/AP

Новый виток напряженности между Анкарой и Афинами: Турция больше не будет проводить двусторонние переговоры с Грецией  Об этом турецкий президент Реджеп Тайим Эрдоган заявил, выступая в парламенте страны. 

"Я сказал об этом нашему министру иностранных дел и мы разорвали соглашение о проведении заседания Стратегического совета высокого уровня с Грецией", — сообщил президент. 

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Грецию в нарушении статуса демилитаризации островов в Эгейском море.

"Вы не извлекаете уроков из истории? Где вы бы были в прошлом и где вы теперь? А потом вы плачете и жалуетесь. Не пытайтесь танцевать с Турцией, а то вы устанете и останетесь на дороге", — сказал Эрдоган, обращаясь к Греции. 

Ранее Греция отвергла в полном объеме все утверждения турецкой стороны относительно островов и обвинила Турцию в нарушении своего воздушного пространства и пролетах турецких военных самолетов над греческими островами. 

В Анкаре заявляют, что Афины пытаются настроить международное сообщество против Турции. 

Переговоры по ряду вопросов возобновились в прошлом году после пятилетнего перерыва, но так и не продвинулись.