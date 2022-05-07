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Юнионисты ДЮП признали победу "Шинн Фейн" на выборах в парламент Северной Ирландии

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина  & Euronews
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Юнионисты ДЮП признали победу "Шинн Фейн" на выборах в парламент Северной Ирландии
Авторское право  Peter Morrison/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"Шинн Фейн" лидирует на выборах в региональный парламент Северной Ирландии. Партия католических националистов близка к тому, чтобы получить большинство в Ассамблее - впервые за более чем вековую историю своего существования.

Подсчёт голосов близок к завершению. Протестантская Демократическая юнионистская партия (ДЮП), которая традиционно считалась ведущей политической силой автономии, признала победу оппонентов.

Прошедшим в парламент партиям предстоит определить состав североирландского кабинета министров.

Джеффри Дональдсон, лидер Демократической юнионистской партии:
"Будут встречи на межпартийном уровне. Мы обсудим следующие шаги для достижения поставленных целей. Нам нужна стабильная Северная Ирландия со стабильно работающими политическими институтами и экономикой. С тем условием, что северо-ирландский протокол будет пересмотрен".

Аналитики утверждают: целостность Великобритании может оказаться под угрозой. Если юнионисты ратуют за единство с Соединённым Королевством, то "Шинн Фейн" - за воссоединение Ирландии. Правда, в ходе предвыборной кампании националисты обходили тему, упирая на экономическую повестку.

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