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Великобритания

Теледебаты тори: Сунак против Трасс

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 Alexander Kazakevich
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Дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака, Сток-он-Трент, Стаффордшир, 25 июля 2022 года
Дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака, Сток-он-Трент, Стаффордшир, 25 июля 2022 года   -   Авторское право  Jacob King/PA via AP

В Великобритании состоялись первые теледебаты финалистов битвы за Даунинг-стрит. Основной темой стала экономика.

Министр иностранных дел Лиз Трасс обвинила своего соперника – экс-главу минфина Риши Сунака – в намерении повысить налоги, что, по её мнению, может вызвать рецессию.

Сунак раскритиковал налоговые послабления, которые обещает его бывшая коллега по кабмину и предложил сначала обуздать инфляцию.

Имя нового лидера правящей Консервативной партии будет объявлено 5 сентября.