Теледебаты тори: Сунак против Трасс

В Великобритании состоялись первые теледебаты финалистов битвы за Даунинг-стрит. Основной темой стала экономика.

Министр иностранных дел Лиз Трасс обвинила своего соперника – экс-главу минфина Риши Сунака – в намерении повысить налоги, что, по её мнению, может вызвать рецессию.

Сунак раскритиковал налоговые послабления, которые обещает его бывшая коллега по кабмину и предложил сначала обуздать инфляцию.

Имя нового лидера правящей Консервативной партии будет объявлено 5 сентября.