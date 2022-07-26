Теледебаты тори: Сунак против Трасс

Теледебаты тори: Сунак против ТрассКомментарии
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В Великобритании состоялись первые теледебаты финалистов битвы за Даунинг-стрит. Основной темой стала экономика.
Министр иностранных дел Лиз Трасс обвинила своего соперника – экс-главу минфина Риши Сунака – в намерении повысить налоги, что, по её мнению, может вызвать рецессию.
Сунак раскритиковал налоговые послабления, которые обещает его бывшая коллега по кабмину и предложил сначала обуздать инфляцию.
Имя нового лидера правящей Консервативной партии будет объявлено 5 сентября.