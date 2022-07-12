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Спорт

Олимпийский чемпион рассказал, что в детстве попал в рабство в Лондоне

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Легкоатлет Мо Фара
Легкоатлет Мо Фара   -   Авторское право  AP Photo/Francisco Seco

Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на средние и длинные дистанции Мо Фара рассказал, что в 9-летнем возрасте его по поддельным документам привезли в Великобританию торговцы людьми. Там женщина, с которой мальчик прилетел из Африки, заставила его за еду выполнять работу по дому и присматривать за детьми. 

"Правда в том, что я не тот, кем вы меня считаете", — признался 39-летний Мо Фара в документальном фильме BBC.

По словам самого титулованного британского легкоатлета, его настоящее имя — Хуссейн Абди Кахин, и он родился на севере Сомали, в непризнанном государстве Сомалилэнд. Когда мальчику было четыре года, его отец погиб в гражданской войне, а его самого забрали от матери.

В 1992 году незнакомая женщина перевезла ребенка в Джибути, а оттуда — в Западный Лондон, пообещав, что тот будет жить у родственников. Он прошел британский паспортный контроль с документами на имя Мохамеда Фара.

"У меня были все контакты моего родственника, но как только мы приехали к ней домой, дама забрала их у меня, порвала на кусочки и выбросила в урну. Тогда я понял, что у меня проблемы", — рассказал спортсмен.

Следующие три года мальчик фактически был домашним рабом. Ему пригрозили, что он никогда не увидит своих близких, если расскажет кому-то правду. "Часто я закрывался в ванной и плакал", — признался олимпийский чемпион.

Почти не говоря по-английски, он пошел в школу только в 12 лет, где учитель физкультуры Алан Уоткинсон увидел в нем талант. "Единственное, что я мог делать, чтобы вырваться из этой ситуации — выйти наружу и бежать", — рассказывает Мо Фара.

Затем через социальную службу педагог помог ему переехать в другую сомалийскую семью, а в 2000-м году и получить британское гражданство.

На съемках фильма BBC Мо Фара со своим сыном вернулся в Сомали и впервые встретился с матерью.