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Текстовая трансляция Euronews | В результате обстрела Чугуева российской армией есть пострадавшие

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Позиции ВСУ в Харьковской области, 24 июля 2022 года
Позиции ВСУ в Харьковской области, 24 июля 2022 года   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP

Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после того, как против нее возбудили уголовное дело о распространении "заведомо ложной информации" о ВС РФ. Сейчас она находится в Тбилиси. 

Потери российской армии в Украине достигли 39 700 человек личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ.

ФСБ РФ опубликовала подробности о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. В ЦОС ФСБ заявили, что "вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Минобороны Украины, которую курировали спецслужбы НАТО".

В Херсонской области, которую почти целиком контролирует армия России, будет использоваться в качестве местной валюты только российский рубль, объявили представители оккупационной администрации.

В результате обстрела Чугуева Харьковской области в ночь на понедельник ранены два мирных жителя, рассказал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов. 

10:33

Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России после того, как против нее возбудили уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации" о ВС РФ. Об этом Пирогова рассказала изданию "Медиазона"*.

Депутат сообщила, что находится в столице Грузии Тбилиси. Сегодня должен был состояться ее допрос в Следственном комитете.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужил комментарий Пироговой в Твиттере о погибших в Украине российских военных.

* внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов

10:24

ФСБ сообщила о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов, сообщает информационное агентство "Интерфакс".

В ЦОС ФСБ заявили, что вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Минобороны Украины, которую курировали спецслужбы НАТО. По данным ФСБ, сотрудники украинской военной разведки, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков" и склонить их "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".

"Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены", - цитирует агентство сообщение ЦОС ФСБ.

10:22

Референдумы о вхождении в состав РФ в Запорожской и Херсонской областях могут состояться в один день, передает ТАСС со ссылкой на представителя оккупационных властей Запорожской области Владимира Рогова.

"Процессы у нас идут примерно на одном уровне, мы с коллегами созваниваемся, консультируемся, встречаемся. Где-то Запорожье впереди, где-то Херсон преуспел - но плюс-минус в одном графике. Понятно, что референдум в один день поможет нашим территориям распылить агрессию режима Зеленского, потому что понятно, будут стараться делать провокации, но в столь большом пространстве им это будет сделать тяжелее, но есть и минусы уязвимости системы", - цитирует Рогова агентство.

Сообщается, что референдумы запланированы на осень, в регионах уже создают "избирательные комиссии". Издание "Медуза"* со ссылкой на свои источники, пишет, что голосование может пройти 11 сентября.

* внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов

10:09

В результате обстрела города Чугуев два человека получили ранения, сообщил замначальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

"Разрушен районный дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, дом офицеров и лицей, где никого не было. Также повреждены жилые дома. Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. Известно о двух раненых", - написал Болвинов в соцсетях.

По данным полиции, обстрел велся из зенитного ракетного комплекса С-300. Минобороны РФ пока не сообщало об обстреле Чугуева.