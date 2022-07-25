Текстовая трансляция Euronews | В результате обстрела Чугуева российской армией есть пострадавшие

Текстовая трансляция Euronews | В результате обстрела Чугуева российской армией есть пострадавшиеКомментарии
Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после того, как против нее возбудили уголовное дело о распространении "заведомо ложной информации" о ВС РФ. Сейчас она находится в Тбилиси.
Потери российской армии в Украине достигли 39 700 человек личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ.
ФСБ РФ опубликовала подробности о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. В ЦОС ФСБ заявили, что "вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Минобороны Украины, которую курировали спецслужбы НАТО".
В Херсонской области, которую почти целиком контролирует армия России, будет использоваться в качестве местной валюты только российский рубль, объявили представители оккупационной администрации.
В результате обстрела Чугуева Харьковской области в ночь на понедельник ранены два мирных жителя, рассказал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.
Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова уехала из России после того, как против нее возбудили уголовное дело о "распространении заведомо ложной информации" о ВС РФ. Об этом Пирогова рассказала изданию "Медиазона"*.
Депутат сообщила, что находится в столице Грузии Тбилиси. Сегодня должен был состояться ее допрос в Следственном комитете.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужил комментарий Пироговой в Твиттере о погибших в Украине российских военных.
* внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов
ФСБ сообщила о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов, сообщает информационное агентство "Интерфакс".
В ЦОС ФСБ заявили, что вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Минобороны Украины, которую курировали спецслужбы НАТО. По данным ФСБ, сотрудники украинской военной разведки, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков" и склонить их "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".
"Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены", - цитирует агентство сообщение ЦОС ФСБ.
Референдумы о вхождении в состав РФ в Запорожской и Херсонской областях могут состояться в один день, передает ТАСС со ссылкой на представителя оккупационных властей Запорожской области Владимира Рогова.
"Процессы у нас идут примерно на одном уровне, мы с коллегами созваниваемся, консультируемся, встречаемся. Где-то Запорожье впереди, где-то Херсон преуспел - но плюс-минус в одном графике. Понятно, что референдум в один день поможет нашим территориям распылить агрессию режима Зеленского, потому что понятно, будут стараться делать провокации, но в столь большом пространстве им это будет сделать тяжелее, но есть и минусы уязвимости системы", - цитирует Рогова агентство.
Сообщается, что референдумы запланированы на осень, в регионах уже создают "избирательные комиссии". Издание "Медуза"* со ссылкой на свои источники, пишет, что голосование может пройти 11 сентября.
* внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов
В результате обстрела города Чугуев два человека получили ранения, сообщил замначальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
"Разрушен районный дом культуры, где в подвале скрывались от обстрелов гражданские, дом офицеров и лицей, где никого не было. Также повреждены жилые дома. Некоторые ракеты были сбиты ВСУ. Известно о двух раненых", - написал Болвинов в соцсетях.
По данным полиции, обстрел велся из зенитного ракетного комплекса С-300. Минобороны РФ пока не сообщало об обстреле Чугуева.