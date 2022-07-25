Текстовая трансляция Euronews | В результате обстрела Чугуева российской армией есть пострадавшие

Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после того, как против нее возбудили уголовное дело о распространении "заведомо ложной информации" о ВС РФ. Сейчас она находится в Тбилиси.

Потери российской армии в Украине достигли 39 700 человек личного состава, сообщили в Генштабе ВСУ.

ФСБ РФ опубликовала подробности о пресечении операции украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. В ЦОС ФСБ заявили, что "вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Минобороны Украины, которую курировали спецслужбы НАТО".

В Херсонской области, которую почти целиком контролирует армия России, будет использоваться в качестве местной валюты только российский рубль, объявили представители оккупационной администрации.

В результате обстрела Чугуева Харьковской области в ночь на понедельник ранены два мирных жителя, рассказал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.