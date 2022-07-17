Крушение украинского самолёта в Греции

Украинская компания-перевозчик Meridian подтвердила гибель 8 членов экипажа разбившегося в Греции самолета Ан-12. Все погибшие - граждане Украины. Причину крушения в компании связывают с технической неисправностью в воздухе.

Самолёт разбился возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье. Он совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию. Жители близлежащих населённых пунктов потрясены случившимся:

- Самолет уже горел перед тем, как разбиться. И в тот момент, когда он коснулся земли, произошёл сильный взрыв! Был огненный шар, похожий на атомную бомбу.

В Белграде подтвердили, что украинский самолет перевозил оборонную продукцию сербского производства, предназначенную для Бангнладеш. Жителей района катастрофы предупредили, что в самолёте могли быть опасные для здоровья вещества.

- Они сказали нам закрыть окна. Может быть, они боялись радиоактивности.

- Вы были напуганы?

- Нет, но мы должны защитить себя, на всякий случай.

- Деревня была в панике. Отключилось электричество, дети в панике побежали, а родители бросились за своими детьми.

В столице Иордании Аммане самолёт должен был остановиться на дозаправку. По данным следствия, пилот запросил экстренную посадку в аэропорту Кавалы из-за проблем с двигателем, но не смог дотянуть до взлётно-посадочной полосы.

Греческие власти сообщили, что специалисты не смогут обследовать место происшествия, пока оно не будет считаться безопасным.