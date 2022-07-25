Кураш покоряет Париж

В Париже настоящий кураш: в минувшие выходные во французской столице сотни болельщиков приветствовали международный турнир по этому древнейшему виду борьбы на приз президента Узбекистана. Не случайно: кураш, или единоборство на поясах, появился на территории современного Узбекистана около трёх с половиной тысяч лет назад, является национальным достоянием, официально включен в мировую сеть неолимпийских видов спорта и поддерживается ЮНЕСКО. Проведение международных соревнований важно для популяризации дисциплины, которая в переводе означает "достижение цели честным путем". У международного движения кураш есть большая мечта - войти в Олимпийскую программу.

Об амбициях кураш заявил Комил Юсупов, разработчик современных правил этой дисциплины и президент Международной ассоциации кураш. "В этом году мы уже провели 4 международных турнира в Европе, - напомнил он. - Основная задача таких мероприятий - укрепление сотрудничества, популяризация и развитие кураш. Мы также хотели бы, чтобы кураш включили в программу Европейских игр, сегодня это один из наших приоритетов".

В соревнованиях в открытом весе приняли участие около 60 спортсменов категорий из 30 стран.

Выходя на гилам (аналог татами), ведущие мастера борьбы на поясах дали болельщикам минуты искренней радости. Мухаммадкарим Хуррамов из Узбекистана, Закро Кулум из Сербии и Данов Бобон из Македонии стали главными звездами турнира. В финале эмоции зрителей достигли апогея. В решающей борьбе Хуррамова и Кулума узбекский спортсмен смог одержать победу вопреки весовому преимуществу сербского противника.

Среди женщин немка Ясмин Грабовски показала великолепный результат и заняла первое место. Спортсменка оставалась неутомимой на протяжении всего соревнования, уверенно взяв верх над соперницами из Польши и Франции. Примечательно, что Грабовски впервые выступала в этой дисциплине, ее дебют обернулся настоящим триумфом.

Денежное вознаграждение за первое место составило 5 тысяч евро, серебряные и бронзовые призеры получили по 3 и 2 тысячи евро соответственно. Тем, кто лишь немного не дошел до подиума, также достались призы - стимул двигаться к новым победам на гиламе.